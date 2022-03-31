Зеленский призвал Австралию ввести «мощные» санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением перед парламентом Австралии, призвал к усилению санкций против России, передает РИА «Новости». Выступление транслировалось на сайте палаты представителей австралийского парламента.

«Нам нужны новые санкции против России, мощные санкции до тех пор, пока она не прекратит шантажировать другие страны своими ядерными ракетами», — говорил Зеленский.

По его словам, ни одно российское судно не должно быть допущено в международные порты, а любой бизнес с Россией должен быть прекращен. Он добавил, что рассчитывает на дальнейшую помощь Австралии.

Перед выступлением Владимира Зеленского представил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который раскритиковал политику России и пообещал, что Австралия поможет в том числе в восстановлении Украины.

Ранее Зеленский выступил в конгрессе США, призвав обеспечить введение бесполетной зоны над Украиной или в качестве альтернативы поставить ей С-300 и прочие системы противовоздушной обороны. Украинский президент подчеркнул, что на поле боя многое зависит от возможности использовать самолеты.