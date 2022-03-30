Датский премьер призвала украинских беженцев «возвращаться домой»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что беженцы с Украины вернутся на родину, как только появится возможность, чтобы приступить к восстановлению страны. Ее слова приводит агентство Sputnik.

«Путь беженца недолгий, поэтому вы должны вернуться и помочь восстановить свою родину, когда у вас будет возможность. Это позволит нам помочь другим беженцам», — заявила политик.

До этого Фредериксен заявляла, что Копенгаген не может немедленно ответить на запрос Украины о предоставлении помощи.

Ранее парламент Дании одобрил закон, предоставивший украинским беженцам те же права, что и гражданам Евросоюза, а также закон об особых процедурах выдачи вида на жительство украинским беженцам.

Накануне стало известно, что вооруженные силы Дании в рамках усиления восточного фланга НАТО приняли решение усилить свой контингент в странах Прибалтики.