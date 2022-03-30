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Президент Южной Осетии назвал объединение с Россией стратегической целью республики

Бибилов: Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для присоединения к РФ

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Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», — сказал он.

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

26 августа Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет этих республик отражает сложившиеся реалии. Тбилиси, в свою очередь, все еще считает территорию республик частью Грузии.

В августе 2021 года президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении жителями республики российского гражданства.

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