Замглавы МИД России назвал основу нового миропорядка

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) войдут в основу формирующегося миропорядка. Об этом в эфире телеканала RT заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, что страны БРИКС, которые составляют почти половину населения мира и значительную часть мирового ВВП, будут одним из костяков нового формирующегося миропорядка», — сказал он.

По мнению Рябкова, страны БРИКС играют важную роль в деле защиты международного права и борьбе с санкционной политикой западных стран и теперь «мы едины в защите международного права, едины в усилиях по преодолению произвольных, незаконных, односторонних санкций, которые стали единственным инструментом внешней политики в США и других странах».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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