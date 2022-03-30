Кремль прокомментировал прошедшие переговоры России и Украины в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие накануне в Стамбуле переговоры российской и украинской делегаций.

«Украинская сторона начала коллективно формулировать и класть на бумагу [свою позицию]. В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего. Еще предстоит работа», — сказал представитель Кремля.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины возможно только после возвращения российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Журналисты попросили дать комментарий на позицию Киева.

«Если вы обратили внимание, мы тщательно избегаем каких-либо заявлений. Мы не обсуждаем их публично. Мы считаем, что переговоры должны идти в тишине», — добавил Песков.

Он также добавил, что в переговорах со стороны России участвуют профессионалы, а другим стоит воздерживаться от эмоций и не устраивать «Сталинградов».

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин осведомлен о всех подробностях переговоров.

В Стамбуле 29 марта прошли переговоры представителей РФ и Украины. Глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский после окончания встречи сторон рассказал, что Москва получила от Киева письменные предложения по договору между сторонами.

Он добавил, что Россия после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения. Кроме того, Москва делает «два шага навстречу» Киеву и предлагает провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского раньше запланированного — одновременно с парафированием мирного договора на уровне министерств иностранных дел, указал Мединский. По его словам, российские военные сократят активность на киевском и черниговском направлениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».