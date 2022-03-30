Италия предложит украинцам годовой вид на жительство

Италия предоставит украинцам вид на жительство сроком на 12 месяцев, что позволит им получить доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям. Об этом пишет Euractiv.

Премьер-министр Италии Марио Драги подписал соответствующий указ 29 марта. Согласно документу, правительство разработает инструменты временной защиты и помощи для беженцев, прибывающих с Украины.

Начальник Гражданской защиты Италии Фабрицио Курсио также подписал контракт со специальным фондом, предусматривающим ежемесячный взнос в размере €300 на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

Ранее стало известно, что американские сенаторы Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) собираются внести законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины.

Планируется, что фондом будет управлять Госдепартамент совместно с Агентством США по международному развитию.