Зеленский выступит перед парламентом Австралии

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта собирается выступить по видеосвязи перед депутатами федерального парламента Австралии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на расписание заседаний законодательного органа.

Как говорится в документах парламента, Палата представителей пригласила украинского лидера выступить по видеосвязи в ближайший четверг в 17.30 по местному времени (09.30 по мск).

Выступление политика состоится после приветственного обращения премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и лидера оппозиционной лейбористской партии Энтони Албанеса.

Как сообщается, его выступление будет транслироваться в прямом эфире в ходе совместного заседания депутатов Палаты представителей и Сената.

Ранее Зеленский выступил в Конгрессе США, призвав обеспечить введение бесполетной зоны над Украиной или в качестве альтернативы поставить ей С-300 и прочие системы противовоздушной обороны. Украинский президент подчеркнул, что на поле боя многое зависит от возможности использовать самолеты.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».