В Сербии рассказали, почему Белград не ввел санкции против России

Председатель парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что решение Белграда не присоединяться к санкциям против РФ исходит из государственных и национальных интересов республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сербия не присоединялась к санкциям против Российской Федерации в течение последних восьми лет, сколько действуют эти ограничения Европейского Союза. Так что это не новое решение — оно действует целых восемь лет и ничуть не изменилось. Наше решение является глубоко принципиальной позицией и исходит из наших государственных и национальных интересов», — сказал политик.

Он пояснил, что в Сербии считают, что санкции против любой страны не могут быть путем к какому-либо политическому решению. Дачич напомнил, что Сербия также подвергалась санкциям в 1990-е годы, и страна знает, что такого рода давление не дает результатов.

Политик отметил, что «на карту поставлены наши важные государственные интересы, ведь речь идет о России, нашей дружественной и братской стране и народе, с которым у нас исключительно развитое экономическое, культурное и любое другое сотрудничество».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции в отношении России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не входит в ЕС, а также сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.