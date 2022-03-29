У Байдена заметили шпаргалку с вопросами журналистов и готовыми ответами

У президента США Джо Байдена заметили в руках шпаргалку с ожидаемыми вопросами от журналистов и ответами на них. Об этом пишет The Daily Mail.

Речь идет о пресс-конференции 28 марта, где Байден пояснял свои слова относительно нежелания видеть президентом России Владимира Путина. На карточках в руках президента написаны фразы «я выражал моральное возмущение действиями этого человека» и «я не говорил об изменении политики», которые он использовал в своей речи.

Кроме того, в шпаргалке был комментарий о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил против заявлений, направленных на эскалацию ситуации на Украине.

Американский сенатор Рэнд Пол раскритиковал лидера США за использование подсказок, посчитав, что это указывает на расстройство его когнитивных функций и представляет угрозу нацбезопасности.

26 марта Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что военная операция на Украине «никогда не станет победой для России», а Путин «не может оставаться у власти». Позже в Белом доме указали, что американский президент не имел в виду смену режима в РФ.

Ранее Байден не исключил возможности очной встречи с Путиным, однако, по словам американского лидера, перспектива организации диалога зависит и от тем, вынесенных на повестку потенциальных переговоров.