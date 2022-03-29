Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Знакомая нападавшей рассказала, что стало поводом для группового избиения школьницы... 11:33
В России выявили еще 16 828 случаев COVID-19 11:32
Премьер Венгрии Орбан: вмешательство в конфликт на Украине стало бы... 11:27

Песков заявил, что Байден не должен позволять себе оскорбления в адрес Путина

Песков: оскорбления Байдена в адрес Путина негативно сказываются на отношениях РФ и США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина не могут не оставлять свой след, они негативно сказываются на российско-американских отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что в риторике главы государства в принципе не должно быть личных оскорблений. При этом Песков заметил, что диалог между Вашингтоном и Москвой необходим, в том числе в интересах всего мира.

«Так или иначе нам рано или поздно придется говорить. Нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее, о тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы», — сказал представитель Кремля.

26 марта Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что военная операция на Украине «никогда не станет победой для России», а Путин «не может оставаться у власти». В Белом доме указали, что его глава не имел в виду смену режима в РФ.

Сам президент США позднее пояснил, что «выражал свое негодование», подчеркивая, что Соединенные Штаты не проводят политику, направленную на то, чтобы добиться свержения Владимира Путина с поста президента России.

В Кремле заявления Байдена назвали тревожными и вызывающими серьезную обеспокоенность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что не президенту США решать, кто будет и кто является президентом Российской Федерации, это право за народом России, который принимает решение на выборах.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть