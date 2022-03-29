Песков заявил, что Байден не должен позволять себе оскорбления в адрес Путина

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина не могут не оставлять свой след, они негативно сказываются на российско-американских отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что в риторике главы государства в принципе не должно быть личных оскорблений. При этом Песков заметил, что диалог между Вашингтоном и Москвой необходим, в том числе в интересах всего мира.

«Так или иначе нам рано или поздно придется говорить. Нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее, о тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы», — сказал представитель Кремля.

26 марта Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что военная операция на Украине «никогда не станет победой для России», а Путин «не может оставаться у власти». В Белом доме указали, что его глава не имел в виду смену режима в РФ.

Сам президент США позднее пояснил, что «выражал свое негодование», подчеркивая, что Соединенные Штаты не проводят политику, направленную на то, чтобы добиться свержения Владимира Путина с поста президента России.

В Кремле заявления Байдена назвали тревожными и вызывающими серьезную обеспокоенность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что не президенту США решать, кто будет и кто является президентом Российской Федерации, это право за народом России, который принимает решение на выборах.