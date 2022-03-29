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Польшу обвинили в нежелании вводить санкции против России

Экс-глава МИД Польши Сикорский заявил о нежелании Варшавы вводить антироссийские санкции

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава требует от других стран Евросоюза ввести санкции против России, но сама так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша», — сказал он.

По его словам, российский уголь и далее идет широким потоком через польскую границу. Бывший министр отметил, что официальная Варшава бездействует, ссылаясь на Конституцию.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу приостановить выдачу виз всем россиянам в рамках санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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