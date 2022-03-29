Экс-министр обороны США объяснил высказывания Байдена «ирландскими корнями»

Бывший министр обороны США Леон Панетта заявил, что заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине можно объяснить «ирландским происхождением» американского лидера. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Мне кажется, что из-за того, что Джо Байден ирландец, он действительно испытывает сострадание к страданиям людей. И я думаю, что это ошеломило его», — сказал экс-министр.

В то же время он отмечает, что на данном этапе заявления американского лидера должны быть «очень простыми и очень прямыми», а высказывания Байдена «создали некоторую путаницу, которая не была полезной» в этой ситуации.

26 марта Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что военная операция на Украине «никогда не станет победой для России», а Путин «не может оставаться у власти». В Белом доме указали, что его глава не имел в виду смену режима в РФ.

Сам президент США позднее пояснил, что «выражал свое негодование», подчеркивая, что Соединенные Штаты не проводят политику, направленную на то, чтобы добиться свержения Владимира Путина с поста президента России.

В Кремле заявления Байдена назвали тревожными и вызывающими серьезную обеспокоенность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что не президенту США решать, кто будет и кто является президентом Российской Федерации, это право за народом России, который принимает решение на выборах.