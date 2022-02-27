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Герой ДНР заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба заявил, что боеприпасов у украинских военных в Донбассе хватит не более чем на неделю. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Потерпим мы их еще недельку, у них закончатся боеприпасы, складов уже нет. Поэтому боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в 6 утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдем», — сказал он.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что с начала освободительной операции под контроль ДНР перешли 12 населенных пунктов на юге Донбасса.

По его словам, подразделения Народной милиции взяли под контроль населенные пункты Андреевка, Богдановка, Николаевка, Новогнатовка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги.

Как сообщил Басурин, силы ДНР продолжают успешно продвигаться вглубь обороны украинских силовиков на мариупольском направлении, не встречая активного сопротивления.

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