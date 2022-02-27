Телохранитель Порошенко потерял магазин от автомата в прямом эфире

Телохранитель бывшего президента Украины Петра Порошенко, находящегося под следствием по делу о государственной измене, в прямом эфире телеканала SkyNews потерял магазин от своего автомата, сообщает РИА «Новости».

Пока Порошенко давал комментарий британским журналистам, один из его охранников, позируя на заднем фоне, потерял заряженный патронами магазин от автомата АК-74. Судя по внешнему виду оружия, украинский военнослужащий неправильно пристегнул магазин.

Из-за этого магазин выпал, когда охранник Порошенко сменил положение оружия, позируя на камеру. От звука падения обернулся сам Порошенко, рассказывающий про «необходимость защищать Украину».

Охранник попытался сначала прикрыть отсутствующий магазин руками, затем к нему подошел сослуживец, поднял магазин и передал его бойцу. Все это попало в прямой эфир SkyNews.

Ранее в МИД России осудили фактически бесконтрольную раздачу оружия жителям Украины.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобные решения могут закончиться бойней и гражданскими жертвами со стороны Украины.