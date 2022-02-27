Макрон призвал Лукашенко добиться вывода российских войск из Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко попросил его добиться вывода российских войск из Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс-Пресс».

«Президент республики обратился к президенту Белоруссии с просьбой потребовать скорейшего вывода российских войск с территории его страны», — заявили в Елисейском дворце.

По мнению Макрон, на Украине происходит «односторонняя и несправедливая война».

Ранее стали известны подробности переговоров между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Значительная часть разговора была посвящена обсуждению будущего Европы и места Белоруссии в этом мироустройстве, затрагивалась также и тема взаимоотношений Белоруссии и России.

Стороны также коснулись темы возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия. Лукашенко назвал подобные сообщения «фейком».