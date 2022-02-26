Инициативу о вступлении Финляндии в НАТО рассмотрит парламент

Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог подписей в размере 50 тыс. подписей и теперь ее рассмотрит парламент, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта kansalaisaloite (гражданские инициативы).

По мнению авторов, членство в НАТО способно юридически укрепить статус-кво и в значительной степени повысить способность Финляндии противостоять внешним угрозам.

«Оборонные обязательства, гарантированные статьей 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня», — указано в тексте инициативы.

Обращение было создано 21 февраля. По данным на 21:00 26 февраля документ собрал 50 570 подписей. При этом их количество продолжает увеличиваться.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности. По ее словам, в текущий момент угроза большой войны реальнее, чем когда-либо за долгие годы.