Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Госдеп рекомендовал гражданам США немедленно покинуть Белоруссию. Об этом сообщает посольство страны в Минске.

«Госдеп советует гражданам США не ездить в Белоруссию и призывает граждан США, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть страну», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что покинуть страну можно через аэропорт Минска, сухопутные границы с Литвой, Латвией и Польшей открыты и работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала.

Днем ранее в МИД РФ заявили, что Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства и генеральных консульств с Украины для их защиты и безопасности. В ведомстве напомнили, что с 2014 года посольство и генконсульства России в Киеве, Одессе, Львове и Харькове многократно подвергались нападениям.

Также сообщалось, что США распорядились вывезти оставшихся американских дипломатов из Украины. До этого посольства из Киева перенесли Австралия, Великобритания, Канада и США.