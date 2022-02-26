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Во Франции назвали официальной причиной задержания судна РФ в Ла-Манше таможенный досмотр

Посольство РФ: в МИД Франции будет направлена нота в связи с задержанием судна РФ в Ла-Манше

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Dan Kitwood/Getty Images

Власти Франции назвали официальной причиной задержания судна России в Ла-Манше таможенный досмотр. Об этом сообщает посольство РФ в Париже, передает ТАСС.

В дипмиссии уточнили, что решение по российскому сухогрузу Baltic Leader будет приниматься в судебном порядке. Кроме того, посольство направит ноту в министерство иностранных дел Франции.

Уточняется, что на борту корабля находится 19 человек, им разрешили спуститься на берег.

Ранее стало известно, что российское грузовое судно было задержано в проливе Ла-Манш. В посольстве России во Франции подтвердили эту информацию и потребовали от Парижа разъяснений.

Французские СМИ сообщили, что российский сухогруз имел разрешение на плавание в водах Франции. Судно под названием Baltic Leader следовало из Руана, оно перевозило автомобили. Предполагается, что корабль «может быть связан с российскими интересами, подпадающими под санкции».

В настоящее время судно прибыло в порт города Булонь-сюр-Мер.

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