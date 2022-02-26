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Австралия приостановила вещание RT

Спутниковый оператор Foxtel прекращает вещание RT в Австралии из-за событий на Украине

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Спутниковый оператор Foxtel приостанавливает в Австралии вещание телеканала RT. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление платформы.

«В связи с обеспокоенностью ситуацией на Украине Foxtel приостанавливает вещание канала в рамках услуг Foxtel и FLASH», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Молдавии закрывают сайт «Sputnik Молдавия».

На этой неделе сообщалось, что Евросоюз рассматривает введение санкций против главного редактора российского государственного англоязычного телеканала Russia Today Маргариты Симоньян.

Союз журналистов России (СЖР) подверг критике санкции против СМИ РФ.

В начале февраля немецкий регулятор MABB запретил телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ из-за отсутствия лицензии. Уточняется, что у RT DE Productions есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде.

В пресс-службе телеканала RT DE назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они «нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)».

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