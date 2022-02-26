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Словакия ввела режим ЧС из-за украинских беженцев

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Kacper Pempel/Reuters

Правительство Словакии ввело в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за массового наплыва украинских беженцев, передает ТАСС.

«Целью введения режима ЧС является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению [негативных] последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии», — говорится в постановлении кабмина республики.

Ранее сообщалось, что Молдавия приняла около 25 тыс. беженцев с Украины.

Накануне пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты готовы принять беженцев с Украины.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов предоставить убежище для руководства Украины в связи с текущей ситуацией в республике.

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