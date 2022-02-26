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В МИД прокомментировали разрыв дипотношений между Микронезией и Россией

Захарова: Микронезия разорвала дипотношения с РФ, чтобы «защитить неонацизм на Украине»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, почему Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, США и Украина были единственными странами, которые в последние годы голосовали против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и др..

«Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН... Микронезия была одной из тех стран», — написала Захарова.

Она отметила, что теперь Соединенным Штатам в очередной раз понадобилась Микронезия, чтобы «защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве».

25 февраля правительство Федеративных штатов Микронезии заявило о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, а также направило соответствующую ноту в посольство РФ на Филиппинах. Дипломатическое сотрудничество между российской стороной и ФШМ было установлено 9 марта 1999 года.

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