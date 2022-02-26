Макрон заявил, что украинский кризис будет длительным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский кризис затянется на долгое время, и призвал готовится к этому. Об этом он сказал во время выступления на сельскохозяйственной выставке, передает ТАСС.

«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», — сказал украинский лидер.

Французский лидер завил о необходимости построить мир и защитить его, принять меры и ввести антироссийские санкции. Президент Франции выразил мнение, что в первую очередь возникший кризис затронет экспорт французских товаров, из-за этого потерпят убытки продовольственная и сельскохозяйственная отрасли.

«Мы сейчас создаем план сопротивления, чтобы обезопасить наши отрасли экономики», — отметил политик.

Ранее Макрон заявил, что Франция намерена оказать помощь украинским беженцам.