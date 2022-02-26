Небензя: проект резолюции СБ ООН по Украине — антироссийский и антиукраинский

Проект резолюции Совета Безопасности ООН носит антироссийский и антиукраинский характер, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его цитирует ТАСС.

«Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо. Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет», — сказал Небензя.

Он отметил, что резолюция направлена на спасение представителей украинской власти.

Ранее Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины. За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Воздержались при голосовании Китай, Индия и ОАЭ.

В процессе заседания Совбеза Небензя заявил о «достаточно скором» завершении спецоперации на Украине.