Лавров назвал условие переговоров с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил условие, после выполнения которого начнутся переговоры с украинскими властями. Его слова приводит РИА «Новости».

«К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие», — заявил глава МИД.

Он отметил, что Москва не будет применять меры против прекративших сопротивление военнослужащих вооруженных сил Украины.

Ранее Лавров заверил, что Россия не намерена оккупировать Украину. Цель реализуемой там российской армией операции заключается в «демилитаризации и денацификации», добавил он.

До этого глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Киеве готовы к переговорам с Москвой. Он подчеркнул, что предложенный украинскими властями диалог — это призыв к миру.