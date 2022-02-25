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#Операция на Украине #Коронавирус
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МИД Финляндии вызвал посла России в связи с операцией на Украине

Финский МИД выразил российскому послу решительное осуждение военной операции на Украине

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Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова, чтобы выразить решительное осуждение «специальной военной операции» на Украине, которую проводят в настоящее время российские вооруженные силы. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить наше решительное осуждение военного нападения России на Украину, что является вопиющим нарушением международного права. Россия несет за это полную ответственность. Украина и украинцы имеют нашу твердую поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр страны Санна Марин заявила на заседании парламента, что Хельсинки готовы подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности. По словам главы правительства, на текущий момент угроза большой войны в Европе реальнее, чем когда-либо за долгие годы.

До этого финская телекомпания Yle сообщила, что местные промышленные предприятия готовятся к возможному прекращению поставок газа из России.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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