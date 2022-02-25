Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Экс-тренер «Зенита» призвал не винить судейство в вылете команды... 03:10
Прага хочет отказаться от побратимства с Москвой и Петербургом 03:07
Первый поезд с 266 жителями ДНР и ЛНР прибыл в Самарскую область 02:57
В Белом доме не увидели усиления ядерной угрозы со стороны России 02:56
Россия осталась на десятом месте в рейтинге УЕФА 02:51
Япония ввела новые санкции против России 02:49
США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей 02:38
США пообещали принять беженцев с Украины 02:32
Боярский — о поражении «Зенита»: нас засудили 02:31
В Нью-Йорке отменили выступление российских музыкантов 02:25

Посол РФ в США отреагировал на высылку советника-посланника Трепелкова

Посол Антонов заявил, что Россия ответит на высылку из США советника-посланника Трепелкова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Россия расценивает высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова как очередной недружественный шаг. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

«Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Наши ответные меры предсказуемы», — сказал он.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты выслали из страны советника-посланника посольства России в Вашингтоне Сергея Трепелкова. The Washington Post сообщала, что это решение не связано со спецоперацией России по защите Донбасса и является частью давнего спора между Вашингтоном и Москвой по поводу численного состава посольств.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время отношения Соединенных Штатов и России переживают «полный разрыв», а Москве «предстоят холодные дни».

Все новости на тему:
Высылка дипломатов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть