Посол РФ в США отреагировал на высылку советника-посланника Трепелкова

Россия расценивает высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова как очередной недружественный шаг. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

«Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Наши ответные меры предсказуемы», — сказал он.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты выслали из страны советника-посланника посольства России в Вашингтоне Сергея Трепелкова. The Washington Post сообщала, что это решение не связано со спецоперацией России по защите Донбасса и является частью давнего спора между Вашингтоном и Москвой по поводу численного состава посольств.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время отношения Соединенных Штатов и России переживают «полный разрыв», а Москве «предстоят холодные дни».