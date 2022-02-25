Зеленский согласился обсудить с Россией нейтральный статус Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к народу заявил, что он готов обсуждать с Россией нейтральный статус Украины, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы услышали из Москвы, что они таки хотят обсудить нейтральный статус Украины. Я заявил всем партнерам нашей страны — сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю их — вы с нами? Они отвечают, что с нами, однако в альянс [НАТО — «Газета.Ru»] нас брать не хотят <...> Заявляю, что мы не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральном статусе (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии?» — заявил Зеленский.

Он отметил, что поговорил с 27 лидерами стран Евросоюза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Европейского союза поддержать «миротворческую операцию ООН» на Украине.