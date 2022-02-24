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The Washington Post: из США выслали советника-посланника РФ в Вашингтоне Трепелкова

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Carolyn Kaster/AP

Соединенные Штаты выслали из страны советника-посланника посольства России в Вашингтоне Сергея Трепелкова. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Издание отмечает, что это решение не связано с спецоперацией России по защите Донбасса и является частью давнего спора между Вашингтоном и Москвой по поводу численного состава посольств.

«Государственный департамент проинформировал посольство России в среду, что высылает советника-посланника Сергея Трепелкова, который в настоящее время является вторым [лицом] в миссии при после Анатолии Антонове. В середине февраля Россия выслала из Москвы заместителя главы миссии США Барта Гормана», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время отношения Соединенных Штатов и России переживают «полный разрыв», а Москве «предстоят холодные дни».

По его мнению, российские власти отвергли все дипломатические усилия США и союзников в сфере безопасности, а военная операция России в Донбассе является безосновательной и несправедливой.

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