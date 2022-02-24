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Вице-премьер Канады после ввода санкций обратилась к россиянам на русском

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Chris Wattie/Reuters

Вице-премьер Канады Христя Фриланд после объявления о новых санкциях против России заговорила на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И моим друзьям в России я хочу сказать прямо и четко: наша ссора не с российским народом, а с президентом Путиным и с теми, кто его окружает и поддерживает, с теми, кто сделал кровавый выбор атаковать суверенную демократическую страну», — сказала она.

Перед этим Фриланд обратилась к гражданам Украины со словами «Ще не вмерла Україна».

Фриланд родилась в семье англичанина и украинки, выросшей в американском секторе оккупации Германии. Владеет английским, французским, украинским, польским и итальянским языками.

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что Канада вводит дополнительные санкции против России из-за ситуации на Украине.

По его словам, санкции распространяются на 62 физлица и организации, включая представителей российской элиты и членов их семей. Также Канада аннулирует все экспортные разрешения, выданные ранее России.

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