Британия пообещала «выдавить» Россию из мировой экономики

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон совместно с союзниками примет новые антироссийские санкции, призванные затормозить экономику России. Трансляцию его речи вел телеканал Sky News.

«Сегодня мы с нашими союзниками согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванный затормозить российскую экономику», — сказал премьер.

Также он пообещал, что Великобритания будет «выдавливать» Россию из мировой экономики и запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах. Кроме того, страна ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках.

В санкционный список Великобритании попал ВТБ — страна полностью заморозила активы банка на своей территории. Также новые ограничения коснутся Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), госкорпорации «Ростех» и концерна «Уралвагонзавод».

Помимо этого, в список объявленных им санкций вошел запрет на полеты «Аэрофлота» в королевство, а также ограничение экспорта высокотехнологичной продукции в Россию, в том числе в сферах телекоммуникации и авиакосмической промышленности.

Накануне ЕС официально ввел антироссийские санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР. Они коснулись 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание республик, и 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения, в частности, предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов.

Кроме того, Брюссель перекрыл доступ России к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.