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Еврокомиссия ответила на вопрос о возможном обнулении виз россиян

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Yves Herman/Reuters

Спикер Еврокомиссии Петер Стано ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о возможности аннулирования виз россиян, которую предложили рассмотреть в Бельгии.

«На данном этапе официальная позиция Европейского союза уже высказана на самом высоком политическом уровне, в том числе о том, что мы собираемся делать. Сегодня вечером в Брюсселе состоится специальная встреча лидеров государств-членов ЕС, на которой будет принято решение о масштабах санкций», — сказал он.

Еврокомиссия перед этим заявила, что 24 февраля предложит на утверждение лидерам стран Европейского союза новый пакет санкций против России. Известно, что новые санкции будут нацелены на стратегические сектора экономики России, также будет заблокирован их доступ к технологиям и ключевым рынкам.

Главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен выпустили совместное заявление, где говорится, что «в эти мрачные часы наши мысли с Украиной, с невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением».

Ранее государственный секретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что его страна выступает за прекращение выдачи виз Евросоюзом всем россиянам.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-репортаже.

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