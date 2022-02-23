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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Рада одобрила введение ЧП на Украине

Верховная рада утвердила указ Зеленского о введении ЧП на Украине с 24 февраля

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РИА «Новости»/Depositphotos

Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского ввести в стране с четверга, 24 февраля, режим чрезвычайного положения. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Указом Президента Украины с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 г. на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской. Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева сроком на 30 суток вводится чрезвычайное положение», — говорится в пресс-релизе.

В Раде добавили, что направили соответствующие поручения органам государственной власти, местного самоуправления и военного командования.

Ранее на совещании заместителя руководителя офиса Кирилла Тимошенко с главами регионов и министрами, посвященном введению ЧП, было решено усилить охрану Мариуполя.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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