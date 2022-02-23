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ЕС готов ввести второй пакет санкций против России

Замглавы ЕК: ЕС введет второй пакет санкций против России в случае ввода войск РФ в ДНР и ЛНР

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Global Look Press

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России в случае ввода российских войск на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Reuters.

Домбровскис сказал, что новые санкции могут включать меры по контролю за экспортом и отметил, что ЕС будут координировать свои действия с США и Великобританией.

Ранее сообщалось, что Евросоюз официально ввел санкции против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик.

Под санкции ЕС попал 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов.

Кроме того, Брюссель перекрыл доступ России к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.

Также президент США Джо Байден заявил о вводе новых антироссийских санкций против России и сказал, что будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине. Санкции в частности коснутся российского государственного долга — Вашингтон также закрыл для Москвы свои финансовые рынки.

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Санкции против России
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