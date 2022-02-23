Постпред США при ООН: ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшему кризису с беженцами. Об этом она сообщила на заседании Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

«Если Россия продолжит движение по нынешнему пути, будет новый кризис с беженцами, один из самых крупных в мире», — сказала она.

По ее оценкам, всего в другие страны могут переселиться около 5 млн человек.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. беженцев с Донбасса пересекли границу с Россией.

Свыше 775 тыс. жителей Донбасса обратились и получили гражданство России. Около 110 тыс. человек подали заявления на получение российских паспортов, и они в процессе оформления.

18 февраля руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Вскоре еще ряд российских регионов заявили о готовности принять и разместить беженцев.