Евросоюз намерен ввести санкции против «центральной фигуры» российской «пропаганды»

Европейский союз рассматривает введение санкций против главного редактора российского государственного англоязычного телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. Проект соответствующего документа оказался в распоряжении газеты Politico.

Симоньян в документе называют «центральной фигурой правительственной пропаганды» в России и отмечают, что она «способствовала положительному отношению к аннексии Крыма и действиям сепаратистов на Донбассе», и поддерживала посягательства российских властей на суверенитет Украины.

В документе также фигурирует вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

Ранее Брюссель официально ввел санкции против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик. Ограничения среди прочего коснулись 351 депутата Государственной думы, проголосовавших за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц.