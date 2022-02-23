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Newsweek: США предупредили Зеленского о вторжении России в течение 48 часов

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Администрация США предупредила президента Украины Владимира Зеленского о высокой вероятности вторжения России в течение ближайших двух суток. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в разведке США.

«Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США. Кроме того, сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом», — сказал источник.

Источник, близкий к правительству Зеленского, также подтвердил изданию, что такое предупреждение было получено, но отметил, что это уже третий раз за месяц, когда Киев получает такие оповещения.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил в эфире телеканала MSNBC, что Белый дом считает признание Россией ДНР и ЛНР началом вторжения на Украину.

По его словам, своими действиями Россия «сильно снизила вероятность» дипломатического решения украинского кризиса.

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