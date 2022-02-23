Россия в ООН объяснила, почему признала независимость ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР стало следствием невыполнения Киевом Минских соглашений. Об этом он заявил в ходе выступления на Генеральной Ассамблее организации, передает ТАСС.

«Понимаем, что в центре сегодняшней дискуссии окажется признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик как актуальный новостной сюжет. Вокруг этого решения сейчас много спекуляций и инсинуаций, — сказал он.

Постпред отметил, что этот шаг стал прямым следствием многолетнего саботажа Украиной своих прямых обязательств по комплексу мер, одобренному резолюцией Совета Безопасности 2202 о Минских соглашений.

По его словам, никаких перспектив выполнения Киевом Минских соглашений нет, а украинские власти открыто заявляли о том, что не собираются выполнять положения этого документа.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала на пресс-конференции с ее коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, что Россия разрушила Минские договоренности «в одностороннем порядке».