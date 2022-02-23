Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Кулеба предложил разместить на Украине миротворцев ООН 20:45
Евросоюз намерен ввести санкции против «центральной фигуры» российской... 20:44
Министерство спорта Украины отменит все соревнования на территории страны 20:38
Кожевников об опухоли у хоккеиста Амирова: главное, чтобы у него была жизнь 20:27
Москалькова назвала вооруженный конфликт в Донбассе геноцидом 20:23
Россия в ООН объяснила, почему признала независимость ЛНР и ДНР 20:22
Newsweek: США предупредили Зеленского о вторжении России в течение 48 часов 20:16
Постпред при ООН: Россия не будет «либеральничать» с нарушителями... 20:04
Небензя заявил, что в Россию прибыли около 96 тыс. беженцев из Донбасса 19:55
В ДНР заявили, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала... 19:47

В Белом доме пригрозили ужесточить антироссийские санкции «в любой момент»

Белый дом: США могут прекратить экспортировать технологии в Россию «в любой момент»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Заместитель советника Байдена по национальной безопасности Далеп Сингх заявил в интервью CNN, что Вашингтон может «в любой момент» ужесточить антироссийские санкции, связанные с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Наши (санкции, касающиеся — прим. ред.) экспортного контроля, которые могут отменить ввоз в Россию всех важнейших технологий, еще не обнародованы. Мы можем обнародовать их в любой момент», — сказал Сингх.

Ограничения, введенные во вторник, 22 февраля, по его словам, произвели «демонстрационный эффект» который будет усиливаться.

Ранее Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР и пригрозил расширить санкции, которые ввел сегодня, 23 февраля.

Под ограничения ЕС попали 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Речь идет о поездках в европейские страны и заморозке расположенных там активов. Кроме того, Брюссель перекрыл Москве доступ к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть