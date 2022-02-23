В Белом доме пригрозили ужесточить антироссийские санкции «в любой момент»

Заместитель советника Байдена по национальной безопасности Далеп Сингх заявил в интервью CNN, что Вашингтон может «в любой момент» ужесточить антироссийские санкции, связанные с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Наши (санкции, касающиеся — прим. ред.) экспортного контроля, которые могут отменить ввоз в Россию всех важнейших технологий, еще не обнародованы. Мы можем обнародовать их в любой момент», — сказал Сингх.

Ограничения, введенные во вторник, 22 февраля, по его словам, произвели «демонстрационный эффект» который будет усиливаться.

Ранее Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР и пригрозил расширить санкции, которые ввел сегодня, 23 февраля.

Под ограничения ЕС попали 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Речь идет о поездках в европейские страны и заморозке расположенных там активов. Кроме того, Брюссель перекрыл Москве доступ к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.