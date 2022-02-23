ЕС официально ввел антироссийские санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР

Евросоюз официально ввел санкции против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕС.

Под санкции ЕС попали 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов.

Кроме того, Брюссель перекрыл доступ России к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.

Ранее президент США Джо Байден заявил о вводе новых антироссийских санкций против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине, которые в частности коснутся российского государственного долга — Вашингтон также закрыл для Москвы свои финансовые рынки.

Байден отметил, что ограничения будут ужесточены в случае обострения ситуации на Украине.