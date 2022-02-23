Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не планирует наступление на Донбасс

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует и никогда не планировал военное наступление на Донбасс. Об этом он заявил во время выступления в ООН, передает ТАСС.

«Российские обвинения в адрес Украины абсурдны, Украина никогда никому не угрожала и никого не атаковала. Украина никогда не планировала и не планирует военное наступление на Донбасс, провокации или акты саботажа», — заявил он.

Кулеба отметил, что кризис вокруг Украины был создан и нагнетается Россией в одностороннем порядке.

Ранее депутат Верховной рады Оксана Савчук зарегистрировала проект обращения в ООН с предложением исключить Россию из организации.

Документ под названием «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций» был зарегистрирован в среду, 22 февраля. На текущий момент проект «передан на рассмотрение руководству», говорится на его странице.