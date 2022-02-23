У Зеленского нашли виллу в Майами и более миллиарда долларов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому регулярно поступают денежные переводы по $12—35 млн, сообщает Telegram-канал «RT на русском», ссылаясь на заявления депутата Верховной рады Ильи Кивы. Всего на счету президента скопилось чуть более $1,2 млрд.

Депутат пишет, что деньги поступают на счет главы государства от трех бизнесменов — Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. Переводы Зеленскому в Dresdner Bank Lateinamerika приходят из зарубежных банков.

Кроме этого, политик сообщает, что Зеленский совершил несколько крупных покупок, а именно приобрел виллу в Майами за $34 млн и восемь комплектов украшений Graff за 5,6 млн рублей.

Также у главы офиса президента Украины Ермака обнаружили счет в Dresdner, на котором лежит $56 млн.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам самых влиятельных людей мира, которыми они владеют через офшоры. В числе фигурантов «досье Пандоры» оказался и президент Украины Владимир Зеленский. Позже политик признался, что ознакомился с расследованием. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видел расследование о его офшорах, и подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег.