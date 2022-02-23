Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Евросоюз призвал Россию пересмотреть признание ДНР и ЛНР и пригрозил новыми санкциями 19:13
ЕС официально ввел антироссийские санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР 19:05
Латвийские политики призывают распространить санкции на всех россиян 19:03
Экологи бьют тревогу из-за выброшенных масок, в которых запутываются пингвины 19:02
Эпидемиолог предостерег переболевших COVID-19 от поездок на море 18:59
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не планирует наступление на Донбасс 18:55
Заключенный умер сразу после того, как узнал об отмене смертного приговора 18:55
Кулеба прокомментировал возможные планы Украины по созданию ядерного оружия 18:53
Драчев: если бы не наши лыжники, по золотым медалям были бы, как Новая Зеландия 18:45
Стали известны сроки предложенного Зеленским режима ЧП 18:41

У Зеленского нашли виллу в Майами и более миллиарда долларов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому регулярно поступают денежные переводы по $12—35 млн, сообщает Telegram-канал «RT на русском», ссылаясь на заявления депутата Верховной рады Ильи Кивы. Всего на счету президента скопилось чуть более $1,2 млрд.

Депутат пишет, что деньги поступают на счет главы государства от трех бизнесменов — Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. Переводы Зеленскому в Dresdner Bank Lateinamerika приходят из зарубежных банков.

Кроме этого, политик сообщает, что Зеленский совершил несколько крупных покупок, а именно приобрел виллу в Майами за $34 млн и восемь комплектов украшений Graff за 5,6 млн рублей.

Также у главы офиса президента Украины Ермака обнаружили счет в Dresdner, на котором лежит $56 млн.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам самых влиятельных людей мира, которыми они владеют через офшоры. В числе фигурантов «досье Пандоры» оказался и президент Украины Владимир Зеленский. Позже политик признался, что ознакомился с расследованием. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видел расследование о его офшорах, и подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть