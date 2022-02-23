МИД России пообещал «сильный ответ» на санкции США

Россия даст сильный ответ на санкции США, который будет «чувствительным» для Вашингтона. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

«Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине.

В частности, ограничения коснутся суверенного долга России — это означает, что Вашингтон отрезает российское правительство от западного финансирования, подчеркнул он.

Ограничения коснутся и непосредственно российских элит, продолжил американский президент.

Также США введут блокирующие санкции против двух российских банков — ВЭБ и военного банка. Вашингтон продолжит сотрудничество с Берлином по вопросу приостановки «Северного потока — 2», подчеркнул Байден.