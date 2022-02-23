Глава МИД ФРГ Бербок: Минские соглашения были разрушены Россией в одностороннем порядке

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала на пресс-конференции с ее коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, что Россия разрушила Минские договоренности «в одностороннем порядке», сообщает ТАСС.

«Окно для переговоров следует оставлять открытым. За последние сутки мы дали понять, что подготовились к любым сценариям. Нужно предотвратить самое плохое», — отметила представитель Германии.

По ее словам, пакет санкций Евросоюза против РФ может быть «в любое время» ужесточен из-за событий на территории Донбасса.

Ранее Анналена Бербок заявила, что ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока — 2», чтобы Россия почувствовала последствия своих действий.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Он заверил, что этот шаг не позволяет «Северному потоку — 2» получить сертификат и быть запущенным.