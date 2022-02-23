Офицер НАТО оценил антироссийские санкции со стороны Запада

Бывший офицер НАТО Хосе Антонио Алкаиде прокомментировал антироссийские санкции, которые США и Великобритания ввели после признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает телеканал «РЕН-ТВ».

«США и Великобритания накладывают эти санкции только ради своих интересов. Украина для них – это разменная монета. Многие суверенные государства понимают, что такие санкции на них повлияют негативно. Но они не сопротивляются», – сказал офицер в отставке.

По его словам, в Европе нет единого мнения по этому вопросу, но США навязывают санкции ЕС, и эти ограничения действуют в экономических интересах Вашингтона, а не Европы.

Офицер также рассказал, почему Украина хочет выйти из Будапештского меморандума. «Будапештский меморандум предполагал денуклеаризацию Украины. И единственный повод выйти из договора – это агрессия против России. И само собой у России есть огромное право протестовать, потому что Украина сосед России», — заявил Алкаиде.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Планы, связанные с пересмотром отказа Украины от ядерного оружия, Зеленский обнародовал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее экс-начальник Главного штаба ракетных войск России генерал-полковник Виктор Есин объяснил, что мешает Киеву получить полноценное ядерное оружие.