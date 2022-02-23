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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Секретарь СНБО заявил, что у Украины нет и не будет ядерного оружия

Глава СНБО Данилов: Украина не ведет разработку ядерного оружия

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не располагает данными, которые подтверждают, что Украина ведет разработку ядерного оружия, сообщает агентство «УНИАН».

«Президент (Украины Владимир Зеленский) не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на исполнение всеми подписантами будапештского меморандума тех условий нашей безопасности, которые были там прописаны. За то, что мы отдали все ядерное оружие, наш ядерный потенциал, подписанты брали полномочия обеспечивать нашу независимость. О том, что мы собираемся делать ядерное оружие я нигде не видел, нигде не слышал, я не знаю, зачем вы так это интерпретируете», — прокомментировал Данилов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Планы, связанные с пересмотром отказа Украины от ядерного оружия, Зеленский обнародовал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее экс-начальник Главного штаба ракетных войск России генерал-полковник Виктор Есин объяснил, что мешает Киеву получить полноценное ядерное оружие.

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