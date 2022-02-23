Лукашенко назвал истинные цели Запада в Восточной Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят организовать в восточноевропейском регионе «войнушку», чтобы потом «разобраться один на один с Китаем», передает «БелТА».

Он подчеркнул, что сегодня белорусы не могут чувствовать себя в безопасности, так как после «позорного» ухода США из Афганистана «освободились силы», которые «надо чем-то занять» и теперь их хотят задействовать для решения своих внутренних и внешних вопросов.

«И дело здесь не в России, не в Беларуси и даже не в Украине. Дело в них, это они толкают нашу братскую страну к противостоянию. Это они хотят навязать здесь нам «войнушку», чтобы навсегда этот славянский центр отстегнуть от противостояния с ними, а потом разобраться один на один с Китаем. Это — их главный замысел», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что восточнославянские народы никогда не были агрессорами в «вечном конфликте цивилизаций, идеологий, культур» и, защищая себя, спасали и другие страны, «чьи лидеры сегодня стыдливо об этом умалчивают».

Ранее Лукашенко обвинил США в подталкивании Белоруссии к войне. Он заявил, что Минск готов ответить на «угрозы и менторский тон» представителей Госдепа США в адрес республики.