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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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США увидели в Восточной Европе «российских зеленых человечков»

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Jonathan Ernst/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на пресс-конференции, что США наблюдают по всей Восточной Украине «зеленых человечков», которые ведут себя «как российские военные». Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

По ее словам, они не носят российской военной формы, но явно связаны с Россией.

«Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», --сказала она, не уточнив, какую деятельность имеет в виду.

Ранее президент США Джо Байден среди вызовов, которые, по его мнению, исходят от России, назвал «маленьких человечков в зеленой форме».

Он подчеркнул, что «у России долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные - военизированные тактики, так называемые атаки из «серых зон», действия, когда российские солдаты не носят форму».

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