Блинкен отказался комментировать возможную дальнейшую судьбу нормандского формата

Возможную дальнейшую судьбу нормандского формата отказался комментировать госсекретарь США Энтони Блинкен. Как пишет ТАСС, он адресовал этот вопрос руководству Российской Федерации.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Блинкену задали вопрос о том, считает ли он, что нормандский формат больше не работает в связи с событиями вокруг Украины. Также журналисты спросили, чем его следует заменить.

Блинкен ответил: «Что касается нормандского формата, то я думаю, что этот вопрос лучше всего задавать президенту Путину». Он добавил, что в США считают, что российской президент отверг нормандский формат, и по сути разорвал Минские соглашения.

«То, что мы видели сейчас, за последние сутки, похоже на окончательное аннулирование «Минска» со стороны России», — заключил представитель США.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказывается от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам американского представителя, высказывания президента Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного России образования, а не суверенного государства

Встреча Блинкена и Лаврова была запланирована на 24 февраля в Европе.