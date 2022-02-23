В Сербии заявили, что НАТО хочет задушить Россию

Историк и дипломат, бывший посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что Североатлантический альянс годами пытался окружить и задушить Россию, поэтому Москва имеет право требовать гарантий безопасности, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что НАТО годами «упорно приближается» к границам России и при этом не желает давать ей гарантий безопасности.

«НАТО представляет себя как оборонительный союз, но мы сто раз видели, что это не так. По моему мнению, НАТО пытается, используя бывшие советские республики, постепенно обложить и задушить Россию. <...> Россия обороняется, а не нападает», — заявил Терзич.

Оценивая ситуацию с Украиной, экс-посол отметил, что мир входит в «очень турбулентную историческую эпоху». Он обратил внимание, что вместо выполнения соглашений Запад ежедневно доставляет Украине оружие и эта «воинственная и агрессивная политика Запада имеет целью ослабить Россию, использовав против нее бывшие республики и СССР.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются создать конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, о чем свидетельствует происходящее в мире.