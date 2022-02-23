Минфин США перечислил попавших под антироссийские санкции

Минфин США объявил о введении санкций против вышестоящих российских чиновников и их детей. Об этом журналистам сообщил представитель американской администрации, передает ТАСС.

В черном списке оказались глава ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, директор Службы внешней разведки Сергей Фрадков. Под санкции попали и дети чиновников — Денис Бортников, Владимир Кириенко и Петр Фрадков, а также родственники этих семей.

«Эти люди и их родственники полностью заблокированы», — сказал он.

Также в минфине подтвердили введение ограничений против Промсвязьбанка, ВЭБ и их 42 «дочек».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине.

В частности, ограничения коснутся суверенного долга России — это означает, что Вашингтон отрезает российское правительство от западного финансирования, подчеркнул он.